Flensburg (ots) - Führende Unternehmen für Kühllösungen und -ketten gebenKooperation bekanntDie Secop GmbH und B Medical Systems haben eine Vereinbarung über die gemeinsameEntwicklung von Lösungen für eine neue Generation von medizinischenTransportboxen getroffen. Sie sollen Impfstoffe, Bioproben und anderetemperaturempfindliche Proben sicher bei extrem niedrigen Temperaturen von biszu -86°C lagern und transportieren können - selbst bei sehr heißenUmgebungsbedingungen mit bis zu 43°C. Die Secop GmbH mit Hauptsitz in Flensburgist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Kühllösungen fürmobile, batteriebetriebene Anwendungen sowie für die kommerzielle undmedizinische Kühlkette. B Medical Systems mit Hauptsitz in Hosingen (Luxemburg)ist ein weltweit führender Hersteller von Kühlkettenlösungen für Impfstoffe.Die COVID-19-Pandemie, die zunehmende Verbreitung der mRNA-Technologie, dieEntwicklung mehrerer extrem temperaturempfindlicher Impfstoffe, die wachsendeBedeutung der Zell- und Gentherapie (CGT) und vieles mehr haben zu einer ständigsteigenden Nachfrage nach zuverlässigen medizinischen Kühlkettenlösungen beiextrem niedrigen Temperaturen geführt. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit wollenSecop und B Medical Systems eine zuverlässige und effektive Lösung für diemedizinische Kühlkette anbieten: eine aktive Transporteinheit, die mit einemKaskaden-Kompressor-System ausgestattet ist, das speziell dafür ausgelegt ist,selbst unter tropischen Umgebungsbedingungen ultratiefe Temperaturen zuerreichen.Secop und B Medical Systems werden eine Reihe von Entwicklungs- undTestaktivitäten durchführen und dabei die jahrzehntelange Erfahrung von Secop imBereich effizienter mobiler Kühlkompressoren und das Fachwissen von B MedicalSystems bei der Entwicklung innovativer und zuverlässiger Lösungen fürmedizinische Transportboxen nutzen."Das Ingenieurteam von Secop hat intensive Entwicklungs- und Testaktivitätendurchgeführt, um eine innovative Kühleinheit zu erproben und zu optimieren, beider eine Kaskade von batteriebetriebenen Verdichtern zum Einsatz kommt, die fürmedizinische Anwendungen optimiert ist und die in der Lage ist, mit einembewährten, zuverlässigen Design extrem niedrige Temperaturen von bis zu -86°C zuerreichen, aufrecht zu erhalten und zu garantieren. Dies ist derTemperaturbereich, der für die neue Generation mRNA-basierterCOVID-19-Impfstoffe erforderlich ist, selbst bei einer Umgebungstemperatur von43°C", so Jan Ehlers, Geschäftsführer der Secop GmbH. "DieEntwicklungsvereinbarung mit B Medical Systems ist für die Secop-Gruppe einbedeutender Schritt nach vorn. Beide Unternehmen können ihre Fähigkeiten und