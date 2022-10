(neu: Kurs, Aussagen des Managements, Analysten)



STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz baut trotz der schwierigen Konjunkturlage weiter auf hohe Verkaufspreise und hat erneut den Gewinnausblick für dieses Jahr erhöht. Im dritten Quartal gaben im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum die deutlich gestiegenen Verkaufszahlen Schub, unter dem Strich verbuchten die Stuttgarter auch dank Einsparungen doppelt so viel Gewinn. Finanzchef Harald Wilhelm will die Margen hochhalten und trotz der drohenden Abkühlung der Wirtschaft keine zusätzlichen Rabatte geben. Den Kurs der Aktien konnten die Resultate am Mittwoch aber nicht beflügeln.

Das Mercedes-Papier lag am Mittag leicht im Plus bei 58,43 Euro. In den vergangenen Tagen hatte sich der Kurs schon deutlich von den jüngsten Tiefs Mitte Oktober erholt. Zudem hatten Analysten angesichts des guten Abschneidens in der ersten Jahreshälfte und wegen des bekannten Verkaufsanstiegs für das dritte Quartal mit einer Anhebung der wichtigsten Prognosen gerechnet. Analyst Tom Narayan von der Royal Bank of Canada verwies darauf, dass die Erwartungen zuvor bereits ziemlich hoch gewesen seien.