Pan American Energy geht Partnerschaft mit RESPEC Consulting Inc. ein, um Bohrprogramm für Lithiumprojekt Horizon in US-Bundesstaat Nevada vorzubereiten

26. Oktober 2022 - Calgary (Alberta). Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG, OTC PINK: PAANF, FRA: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen (das „Abkommen“) mit RESPEC Consulting Inc. („RESPEC“), einem führenden Unternehmen in den Bereichen Geowissenschaften, Technik, Daten und integrierte Technologielösungen für die Industrie, unterzeichnet hat, um Bohrpläne und Genehmigungsanträge für das Lithiumprojekt Horizon (das „Projekt“) zu erstellen, das 7,5 km von Tonopah in Nevada entfernt ist.

„Wir freuen uns, unsere Beziehung zu RESPEC als unseren zuverlässigen Partner für Explorationsarbeiten in den USA weiter auszubauen“, sagte Chief Executive Officer Jason Latkowcer. „RESPEC sind Experten in der Region und werden bei der umsichtigen Durchführung der Planung, Genehmigung und Weiterentwicklung unserer Bohrstrategie beim Lithiumprojekt Horizon einen beträchtlichen Wert schaffen. Ihr multidisziplinäres Team verfügt über die richtigen Instrumente und Erfahrungen, um öffentlich zugängliche Datensätze, geologische Daten, Berichte sowie frühere Arbeiten und Untersuchungen, die in Zusammenhang mit der Lithiumexploration beim und neben dem Projekt durchgeführt wurden, zu bewerten, einschließlich American Battery Technology Company (ABTC) und American Lithium. Wir sind davon überzeugt, dass Pan American zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um die heimischen Lithiumressourcen in den USA zu erschließen und so die Versorgungssicherheit für die Lieferkette der US-Batteriehersteller zu verbessern.“

„Es ist großartig, unsere Beziehung mit dem Team von Pan American beim Lithiumprojekt Horizon weiter auszubauen“, sagte Tabetha Stirrett, VP von RESPEC. „Unsere Teams in Grand Junction und Reno verfügen über die Erfahrung und die lokalen Kontakte in der Region, um sicherzustellen, dass das Projekt auf effektive und kosteneffiziente Weise weiterentwickelt wird. RESPEC nutzt sein umfassendes Know-how auf dem Markt für Industriemineralien und befindet sich in einer günstigen Position, um Kunden zu unterstützen, die sich auf dem schnell wachsenden Markt für kritische Mineralien entwickeln.“