London (ots/PRNewswire) - Bekannt gegeben: Die weltweit führenden Universitäten

für Nachhaltigkeitswirkung



QS Quacquarelli Symonds (QS), das weltweit tätige Analysehaus für

Hochschulbildung, hat heute die ersten QS World University Rankings (https://www

.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/2023)

Sustainability veröffentlicht, ein neues Modell zur Bewertung der Maßnahmen, die

Universitäten ergreifen, um die dringendsten ökologischen und sozialen Probleme

der Welt anzugehen.



QS bewertete über 1.300 Hochschuleinrichtungen, die bestimmte

Zulassungsvoraussetzungen erfüllen1 . Davon sind 700 in dieser Rangliste

aufgeführt. Die University of California, Berkeley, ist weltweit führend, da sie

sowohl in der Kategorie Umweltverträglichkeit als auch in der Kategorie

Sozialverträglichkeit die höchste Punktzahl erreicht hat, die jeweils 50 % der

Gesamtpunktzahl ausmacht. Dahinter folgen zwei kanadische Einrichtungen, die

University of Toronto (2) und die University of British Columbia (3).





Seite 2 ► Seite 1 von 4

QS World University Rankings: Sustainability 2023: Top 202023 Hochschule Land1 University of California, USABerkeley (UCB)2 University of Toronto Kanada3 University of British Columbia Kanada4 The University of Edinburgh Großbritannien5= The University of New South AustralienWales (UNSW Sydney)5= The University of Sydney Australien7 The University of Tokyo Japan8 University of Pennsylvania USA9 Yale University USA10 The University of Auckland Neuseeland11 Uppsala University Schweden12 Lund University Schweden13 University of Glasgow Großbritannien14 University of California, USADavis15 Aarhus University Dänemark16 University of Oxford Großbritannien17 Western University Kanada18 Newcastle University Großbritannien19 University of Cambridge Großbritannien20 Harvard University USA© QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 TopUniversities.com All Rights Reserved.Bei der Entwicklung des Konzepts und der Methodik für die QS World UniversityRankings Sustainability (https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/2023) hat QS eine umfassende Beratung eingeleitet, an dersein 50-köpfiger wissenschaftlicher Beirat2, Vertreter von Hunderten vonUniversitäten weltweit, Tausende von Studenten sowie Datenpartner beiScopus/Elsevier3 und der Yale University beteiligt waren.Die Ergebnisse zeigen, dass Deutschland mit 39 Einrichtungen das drittstärksteLand in der Rangliste ist, wobei die Technische Universität München mit Platz109 weltweit am besten abschneidet.QS World University Rankings: Nachhaltigkeit 2023: Deutsche Hochschulen im