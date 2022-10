RIESIGE MEXIKANISCHE KIWI-SKULPTUR AUẞERHALB VON McLAREN RACING GESICHTET

Zu Ehren der mexikanischen Tradition haben Vuse, die Nr. 1 unter den globalen E-Zigaretten-Marken* und Partner des McLaren-F1-Teams, einen beispiellos bunten und feierlich aussehenden 2,4 Meter hohen Kiwi im Stil der traditionellen mexikanischen Volkskunst, Alebrije, nach Entwürfen des Bildhauers aus Oaxaca, Mexiko, enthüllt. Im legendären Hauptquartier des McLaren-F1-Teams, pünktlich zum FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, verleiht die kühne Malarbeit von Luis Pablo dem Kiwi neues Leben.

Die überlebensgroße Installation, die bis nach dem mexikanischen Grand-Prix-Wochenende zu sehen sein wird, ist eine Nachbildung des kleineren Alebrije-Kiwis, den Luis handgefertigt und dem McLaren-F1-Team geschenkt hat. Das auffällige Design, das die mexikanische Volkskunst rechtzeitig zu Luis' Heimrennen auf ein Podest stellt und die Aufmerksamkeit auf die Rolle lenkt, die Kultur und Erbe in seiner Arbeit spielen, ist eine Zusammenstellung von drei Welten: Vuses Bestreben, sich für aufstrebende Kreative einzusetzen, Luis' Leidenschaft und sein kreatives Talent für Alebrije-Kunstwerke und das Erbe des McLaren-F1-Teams in Neuseeland.

Getreu dem Ethos von Vuse hat die Marke Luis' Kunstwerk auf die nächste Stufe gehoben und einen überlebensgroßen feierlichen Kiwi geschaffen. In Zusammenarbeit mit Jahee Campbell-Brennan, Director bei Wavey Dynamics, wurde Luis' kleinerer Kiwi in 3D-Größe gescannt, um eine 2,4 Meter hohe CNC-gefräste Skulptur zu schaffen, die aus einer ähnlichen Art von hochdichtem Schaumstoff besteht wie die Kernmaterialien in Kohlefaserflügeln, Böden, Querlenkern und anderen Strukturen, die in F1-Autos verwendet werden, wo dieser Schaumstoff für eine größere Steifigkeit und Festigkeit sorgt. Die maßgeschneiderte Kiwi-Skulptur markiert die neueste Aktivität im Rahmen des Vuse-Programms „Driven by Change" zusammen mit dem McLaren-F1-Team, das die kreative Klasse unterstützt, indem es unterrepräsentierten künstlerischen Talenten die Möglichkeit bietet, ihre Leidenschaft und Arbeit auf einer der größten und hochkarätigsten Bühnen der Welt zu präsentieren – dem Elite-Motorsport.