Neunkirchen (Siegerland) (ots) - Am 31. Oktober ist es soweit - nicht nur

Halloween lässt viele erschauern, auch das Fristende zur Abgabe der

Einkommensteuererklärung jagt vielen einen Schauer über den Rücken. Meist zu

Unrecht - denn in der Regel winken nach Abgabe teils hohe Erstattungen.



Zum Ablauf der Frist stellt Buhl heute den WISO-Steuer-Report 2022 vor.

Grundlage bilden die mit WISO Steuer (https://www.buhl.de/steuer) für 2020

eingereichten Steuererklärungen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die

überwiegende Mehrheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über Erstattungen

freuen konnten. Außerdem scheinen die Finanzämter gern etwas ruhiger in die

Woche zu starten - montags werden eher selten Bescheide verschickt.





Schnelle Bescheide mit hohen ErstattungenDie Abgabe einer Einkommensteuer-Erklärung lohnt sich: Laut demWISO-Steuer-Report erhalten 83 Prozent aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahlereine Rückzahlung ihrer zu viel gezahlten Steuern vom Finanzamt. Pro Kopf gab esdabei durchschnittlich 1.674 Euro zurück.Beim Thema Schnelligkeit lagen die Thüringer Finanzämter ganz vorn. DasFinanzamt Altenburg benötigte für die schnellste Bearbeitung einerSteuererklärung lediglich knapp sieben Tage. Ähnlich schnell versendeten dieFinanzämter in Pößneck, Mühlhausen und Erfurt ihre Bescheide. Bundesweitwarteten die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen im Schnitt rund 48 Tage aufihren Steuerbescheid.Die erste Steuererklärung wurde bereits nach elf Minuten abgegebenWährend die einen noch auf das neue Jahr anstoßen und die Korken knallen lassen,haben andere Freude bei der Erledigung der Steuer. Mit der Abgabe derSteuererklärung am 1. Januar 2021 um 0:11 Uhr schoss ein Steuersparer den frühenVogel ab und sicherte sich damit Platz 1 in der Rangliste um die schnellsteAbgabe.Ein Jahr zuvor erfolgte die erste Abgabe sogar noch früher - bereits um 0:08Uhr. Insgesamt gaben einige Tausend Nutzerinnen und Nutzer ihre Erklärung für2020 schon am ersten Tag des neuen Jahres 2021 über den Steuer-Versand von WISOSteuer ab.Der Tag, an dem die meisten Steuererklärungen für 2020 abgegeben wurden, war der31. Oktober 2021 - kaum verwunderlich, denn dieser Termin ist für vieleBürgerinnen und Bürger das Fristende zur Abgabe und außerdem in vielenBundesländern auch ein Feiertag - genug Zeit also, um sich dieser Aufgabe zuwidmen. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen der 1. November 2021, ebenfallsvielerorts ein Feiertag, sowie der 30. Oktober 2021. Im laufenden Jahr für dieErklärung des Steuerjahres 2021 steht noch der 6. März 2022 auf derPole-Position. Das wird sich bis zum Fristende am 31. Oktober 2022