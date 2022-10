BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Insgesamt habe der Pharmakonzern wenig berauschend abgeschnitten, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hätten die Aktien Potenzial, da es mit Blick auf die Medikamenten-Pipeline in den kommenden Monaten einige Kurstreiber geben könnte. Vielen Investoren scheine aber noch der Glauben an den Konzern zu fehlen./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 17:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 78,69EUR an der Börse Lang & Schwarz.