Ankündigung der Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab zur Beschleunigung der Innovation in der Behandlung von Schlaganfällen

Das Unternehmen nutzt seine marktführende Position und seinen guten Ruf als vertrauenswürdiger Partner, um eine Plattform zu schaffen, die letztlich Technologiekonzepte vorantreiben wird, die das größte Potenzial haben, sich positiv auf Millionen von Schlaganfallpatienten auszuwirken. Innovatoren, Unternehmer und Mediziner können hier zusammenarbeiten, ihre bahnbrechenden Konzepte und Produkte verbessern und mit anderen teilen. Mit der Einführung der Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab vertieft Medtronic sein Engagement für die Förderung von Schlaganfall-Innovationen, während sich die Welt auf den Weltschlaganfalltag am 29. Oktober 2022 vorbereitet.

„Wir müssen jetzt handeln, um die besten Konzepte und stärksten Produkte zu priorisieren, um sicherzustellen, dass sie mehr Patienten früher erreichen", sagte Dan Volz, Präsident des Geschäftsbereichs Neurovascular von Medtronic, der Teil des Neuroscience-Portfolios ist. „Kliniker und Innovatoren sind leidenschaftlich daran interessiert, die Behandlung von Schlaganfällen zu verbessern, und der Markt für neurovaskuläre Technologien ist voller Ideen, Verbesserungen und potenziellen Therapien, die entwickelt werden müssen. Unsere Plattform wird sowohl eine Infrastruktur als auch einen Prozess bieten, um rentable Chancen in einem bisher unübertroffenen Umfang zu realisieren."

Die Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab wird dazu beitragen, neurovaskuläre Innovationen ins Leben zu rufen. Der Prozess wird sowohl transparent als auch kooperativ sein, um sicherzustellen, dass die Chancen effektiv und verantwortungsvoll genutzt werden. Die Plattform wird am 29. Oktober, dem Weltschlaganfalltag, eingeführt.

„Das Faszinierende am neurovaskulären Bereich ist, dass wir noch so viel über das Gehirn zu entdecken haben. Medtronic hat schon immer in innovative Technologien für die Behandlung von Schlaganfällen investiert, die den Behandlungsstandard und die Praxis der Neurochirurgie vorantreiben", sagte Brett Wall, Executive Vice President und President des Medtronic Neuroscience Portfolios. „Der neurovaskuläre Markt hat ein enormes Wachstumspotenzial, und wir laden innovative Start-ups, Ärzte, Risikokapitalfirmen und Erfinder ein, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Schlaganfallversorgung, wie wir sie heute kennen, zu verändern. Mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 150 Ländern – in Verbindung mit unserer bewährten Erfolgsbilanz bei der Innovationskraft im Bereich Schlaganfälle – ist Medtronic gut positioniert, um diese dringende Herausforderung zu bewältigen."