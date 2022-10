Abgeordnetenportal Schleswig-Holstein Digitale Plattform der Landtagsverwaltung geht an den Start

Kiel (ots) - Die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtags können ab

sofort ein neues digitales Tool für die parlamentarische Zusammenarbeit nutzen.

Mit dem von Dataport entwickelten Abgeordnetenportal Schleswig-Holstein steht

den Nutzenden eine zentrale Plattform zur Verfügung, auf der sie wichtige

Informationen, Dokumente und Vorlagen gebündelt an einem Ort finden. Zahlreiche

Abläufe und Prozesse, die bislang analog stattfanden und viel Zeit und

Ressourcen in Anspruch nahmen, können fortan auf digitalem Wege bearbeitet

werden.



"Mit dem Abgeordnetenportal hat die Landtagsverwaltung den

verfassungsrechtlichen Auftrag umgesetzt, den Landtag auch in Krisenzeiten

digital handlungsfähig zu halten. Wir haben die Investition aber zugleich

genutzt, um parlamentarische Arbeitsabläufe auch in normalen Zeiten vermehrt

digital anzubieten und so den Abgeordneten die Arbeit zu erleichtern", sagt

Prof. Dr. Utz Schliesky, Direktor des Schleswig-Holsteinischen Landtages.