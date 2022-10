AmmPower Corp. gibt den Abschluss der zweiten Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung und Schuldschein bekannt

Toronto, ON / ACCESSWIRE / 26. Oktober 2022 / (CSE:AMMP, OTCQB:AMMPF, FWB:601A) / AmmPower Corp. (das „Unternehmen“ oder „AmmPower“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 15. September 2022 und 26. September 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat, und 772.174 Einheiten (jeweils eine „Einheit der Tranche 2“) zu einem Preis von $0,23 pro Einheit der Tranche 2 emittiert hat, was einem Bruttoerlös von $177.600,00 entspricht. AMMP hatte zuvor die erste Tranche dieses Angebots abgeschlossen und 4.769.739 Einheiten (jeweils eine „Einheit der Tranche 1“ und zusammen mit den Einheiten der Tranche 2 die „Einheiten“) zu einem Preis von $0,23 pro Einheit der Tranche 1 emittiert, was einem Bruttoerlös von $1.097.039,97 entspricht. Das Unternehmen emittierte im Rahmen des Angebots insgesamt 5.541.913 Einheiten zu einem Bruttoerlös von insgesamt $1.274.639,97.