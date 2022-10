Startschuss für neuen Solarpark in Ingelheim (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- Spatenstich für 1,73 Millionen Euro-Investition in Ingelheim

- Energieeinsparung beläuft sich auf 72 Tonnen CO2 pro Jahr

- Inbetriebnahme erfolgt im Januar 2023 mit weiterer ökologischer Nutzung



Mit dem Spatenstich startete Boehringer Ingelheim heute den Neubau einer neuen

Photovoltaik-Anlage. Der Solarpark in Ingelheim wird mit seinen insgesamt 2440

Solarmodulen nach Fertigstellung eine installierte Leistung von etwa einem

Megawatt-Peak (MWp) haben und das Werk mit einem jährlichen Ertrag von circa

einer Gigawattstunde (GWh) an CO2-frei erzeugtem Strom versorgen. Damit ließe

sich der Strombedarf von rund 200 Durchschnittshaushalten pro Jahr decken. Die

Einsparung an CO2 beläuft sich auf circa 72 Tonnen pro Jahr. Mit einer

Investitionssumme von 1,73 Millionen Euro leistet das forschende

biopharmazeutische Unternehmen einen weiteren wichtigen Beitrag zum Einsatz von

erneuerbaren Energien.