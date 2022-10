SHUTTERSTOCK GEHT EINE PARTNERSCHAFT MIT OPENAI EIN UND EBNET DEN WEG FÜR DIE ALLGEMEINE BEREITSTELLUNG VON KI-INHALTEN

Shutterstock fördert Innovationsexzellenz durch die Erweiterung der OpenAI-Partnerschaft, die sich auf die Bereitstellung der fortschrittlichsten kreativen Tools der Branche konzentriert

Shutterstock unterstützt seine Mitwirkenden mit der Einführung eines Fonds zur Entschädigung von Künstlern für ihre Beiträge zu KI-Datensätzen

NEW YORK, 26. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. („das Unternehmen") (NYSE: SSTK), die führende globale kreative Plattform für transformative Marken und Medienunternehmen, stellte heute seinen Aktionsplan zur Einführung seiner Funktionen für KI-generierte Inhalte vor, die gegenüber seinen Kunden und Mitwirkenden verantwortungsvoll und transparent sind. Durch die Erweiterung seiner Partnerschaft mit OpenAI, die Einrichtung eines Fonds, um Künstler für ihre Beiträge zu entschädigen, und die Fokussierung seiner F&E-Maschine auf das Sammeln und Veröffentlichen von Erkenntnissen im Zusammenhang mit KI-generierten Inhalten positioniert sich Shutterstock an der Spitze der neuen Technologie – dem „Turboboost" für ethisches, kreatives Geschichtenerzählen für alle.

„Die Medien, mit denen Kreativität zum Ausdruck gebracht wird, entwickeln und erweitern sich ständig. Wir sind uns bewusst, dass es unsere große Verantwortung ist, diese Entwicklung anzunehmen und sicherzustellen, dass die generative Technologie, die Innovationen vorantreibt, auf ethischen Praktiken beruht", sagte Paul Hennessy, Chief Executive Officer von Shutterstock.„Wir haben eine lange Geschichte der Integration von KI in alle Bereiche unseres Unternehmens. Diese Kompetenz auf Expertenebene macht Shutterstock zum idealen Partner, um unsere kreative Gemeinschaft bei der Navigation dieser neuen Technologie zu unterstützen. Und wir setzen uns dafür ein, bewährte Praktiken und Erfahrungen zu entwickeln, um unser Ziel zu erreichen, nämlich die Welt in die Lage zu versetzen, mit Zuversicht kreativ zu sein.

Shutterstock + OpenAI: Kreativität in der Geschwindigkeit Ihrer Fantasie

Diese Zusammenarbeit bringt die nahtlosen bildgenerierenden Funktionen von OpenAI zu Shutterstock-Benutzern auf der ganzen Welt – mit der Möglichkeit für Kunden, Bilder basierend auf den Kriterien, die sie eingeben, sofort zu generieren. Das nennt Shutterstock Kreativität in der Geschwindigkeit Ihrer Fantasie.