Canada Silver Cobalt startet im Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto mit den Bohrungen

Das Konzessionsgebiet Eby-Otto befindet sich in einer erstklassigen geologischen Umgebung mit an der Oberfläche identifizierten mineralisierten Erzgängen und liegt in der Nähe der Verwerfung (Break) Cadillac-Larder Lake und einer bestehenden hochgradigen Goldmine.

Coquitlam, British Columbia, 26. Oktober 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt bekannt, dass im Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto unweit der Stadt Kirkland Lake ein Diamantbohrprogramm eingeleitet wurde.

Das geplante Bohrprogramm über 2.000 bis 2.500 Meter wird von der Firma Laframboise Drill Inc. durchgeführt und ist Teil der Phase-II-Explorationsaktivitäten des Unternehmens im Projekt Eby-Otto.

Mögliche Ziele der ersten Bohrungen sind unter anderem:

- Regionale Verwerfungsstrukturen wie der Cadillac-Larder Lake Break und/oder die Eby-Otto Fault.

- Kartierte Alterierungszonen und Gebiete mit erhöhten Sulfidkonzentrationen auf regionaler Ebene.

- Kartierte Erzgänge an der Oberfläche mit anomaler Goldmineralisierung.

- Potenzialreiche Zonen, die anhand von drohnengestützten Magnetfeldmessungen und vorhandenen Daten aus 2D-Elektromagnetikmessungen vor Ort ermittelt wurden.

Das Unternehmen hat außerdem eine geophysikalische 3D-IP-Widerstandsmessung bei Eby-Otto eingeleitet, die von der Firma Dias Geophysical im Rahmen eines Phase-II-Explorationsprogramms im Konzessionsgebiet durchgeführt werden soll (siehe Pressemitteilung vom 24. Oktober 2022).

„Wir sind begeistert, mit den Bohrungen bei Eby-Otto starten zu können. Es handelt sich um ein vielversprechendes Konzessionspaket in der Nähe eines aktiven Förderbetriebs mit bereits nachgewiesenen Aufschlüssen von mineralisierten Erzgängen. Unser Geologenteam hat dort in diesem Jahr bereits umfangreiche Arbeiten durchgeführt und im Bereich wichtiger Aufschlüsse Schlitzproben entnommen und zur Analyse ins Labor geschickt (die Ergebnisse sind noch ausständig). Wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse der Schlitzprobenahme und Bohrungen“, so President und COO Matthew Halliday, P.Geo.