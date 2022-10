NEW YORK (dpa-AFX) - Der Beginn der Saison von Quartalsberichten großer Technologiekonzerne ist in den USA enttäuschend ausgefallen. Die Kurse von Microsoft , der Google -Mutter Alphabet und des Chip-Herstellers Texas Instruments (TI) gerieten am Mittwoch im frühen US-Aktienhandel deutlich unter Druck. Die Einbußen reichten von 6,3 Prozent bei TI bis zu 8,4 Prozent bei Alphabet. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , in dem Microsoft und Alphabet schwer gewichtet sind, verlor knapp zwei Prozent.

Der Softwarehersteller Microsoft bekommt den Kostendruck bei vielen Kundenunternehmen und den starken Dollar zunehmend zu spüren. So war das Wachstum im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 so schwach wie schon lange nicht mehr. Zudem enttäuscht der am Dienstag nach US-Börsenschluss veröffentliche Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal die Erwartungen der Experten.