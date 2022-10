Studie: EU-Groß- und Einzelhandel benötigt bis 2030 bis zu 600 MRd. Euro Investitionen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fähigkeiten Düsseldorf (ots) - Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen sind die drei großen Herausforderungen für den Groß- und Einzelhandel in der EU. Um dem veränderten Verbraucherverhalten gerecht zu werden, die Branche klimaneutral zu machen und auf das Wachstum des eCommerce zu reagieren, müssen die Unternehmen aus der Handelsbranche in der EU bis 2030 jedes Jahr 0,8 bis 1,6 Prozent ihres Umsatzes zusätzlich und damit zwischen 315 und 600 Mrd. Euro investieren.



Das sind Kernergebnisse der Studie "Transforming the EU retail & wholesale sector" die McKinsey & Company gemeinsam mit EuroCommerce durchgeführt hat. Für die Studie befragten McKinsey und EuroCommerce 24 Unternehmen, darunter einige der größten Groß- und Einzelhandelsunternehmen in der EU in den verschiedenen Teilsektoren, wie Lebensmittel, Möbel, Bekleidung, Elektronik und Drogerie.