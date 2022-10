Glassnode, der führende Anbieter von Datenlösungen im Kryptomarkt, übernimmt die Steuer- und Portfolio-Tracking-Plattform Accointing

Glassnode bietet Händlern und Anlegern von digitalen Vermögenswerten eine umfassende Marktdatenlösung mit einer hochmodernen Metrik für On-Chain- und Krypto-Finanzdaten. Die Darstellung erfolgt in verständlichen und umsetzbaren Charts. Die von Glassnode erhobenen Datenpools werden täglich von Hunderttausenden von Anlegern genutzt und helfen ihnen dabei, sich in der komplexen Welt der Kryptowährungen zurechtzufinden. Glassnode verfolgt eine ultimative Mission: die Entwicklung einer führenden Markt- und Portfoliodaten-Plattform für Kryptowährungen, die es den Anlegern ermöglicht, ihr digitales Vermögen zu vermehren und zu schützen. Dieses Ziel ist nun dank der jüngsten Übernahme von Accointing.com einen wichtigen Schritt näher in Richtung Verwirklichung gerückt. Die Nutzer von Glassnode können nun von den Vorteilen der bedarfsgerecht kontextualisierten, ganzheitlichen Darstellung ihrer Portfoliowerte in Wallets und Börsen mittels Accointing.com profitieren, ebenso wie von den automatisierten Krypto-Steuerausgleichs- und Berichterstattungsfunktionen von Accointing.com.

„Accointing.com ist eine der führenden Steuer- und Portfolio-Tracking-Plattformen der gesamten Branche und kann sich über Tausende von Nutzer im Internet und auf mobilen Geräten freuen. Ihre präzise Funktionalität beim Tracking und bei der Steuerberichterstattung quer über dezentralisierte und zentralisierte Dienste hinweg macht sie zu einem perfekten Begleiter für unseren Weg in die Zukunft“, so das Glassnode-Team.

Mit der Einbindung von Accointing.com haben die Nutzer nun die Möglichkeit, ihr Portfolio in einer ganzheitlichen Einzelansicht zu verfolgen. Anleger können so Abwägungen zwischen neuen profitablen Chancen, bestehenden Portfoliopositionen und steueroptimierten Trades treffen. Mit der Einbindung der Accointing.com-Produktlinien in Glassnode wird letztendlich der wahre Wert der Marktdaten freigesetzt: Erkenntnisse werden in einen Kontext mit den Portfolios der Nutzer gesetzt und unterstützen diese bei der Maximierung ihrer Kapitalrendite.