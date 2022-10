München (ots) - Junus Ergin ist Mitgründer der Developer Akademie und begleitet

seit Jahren Quereinsteiger in die Programmierung und Software-Entwicklung. Im

Rahmen des von ihm entwickelten Schulungsprogramms werden jedem Lernwilligen

alle nötigen Kompetenzen für eine Karriere im IT-Bereich praxisnah vermittelt.

Der bisherige berufliche Background ist dabei unerheblich.



Spätestens seit dem sich die Energiepreise vervielfacht haben, befindet sich

Deutschland in einer Industriekrise. Diese wird zusätzlich befeuert durch

Lieferkettenstörungen und die demografische Entwicklung. Die nun immer knapper

werdenden Ressourcen, wie Energie und Arbeitskräfte, müssen immer effizienter

eingesetzt werden. "Möglich ist dies lediglich, wenn Wirtschaft und Gesellschaft

verstärkt auf IT, Automatisierung und Digitalisierung setzen", sagt Junus Ergin,

Mitgründer der Developer Akademie.





Zugleich macht sich der kontinuierlich wachsende Fachkräftemangel infolge desdemografischen Wandels verstärkt in der Informationstechnik bemerkbar. Hier wirdlangfristig mit einem hohen Bedarf an Fachkräften gerechnet, der durch denAusbildungs- und Arbeitsmarkt nicht gedeckt werden kann, wie Junus Ergin weiß.Darum hat er zusammen mit weiteren IT-Experten ein Schulungsprogramm entwickelt,das auf praktische Erfahrung setzt und innerhalb von drei bis neun Monaten einenQuereinstieg in die Software-Entwicklung ermöglicht. Wie der erfolgreicheEinstieg auch ohne Vorkenntnisse funktioniert und worauf Quereinsteiger setzensollten, hat der Experte im Folgenden verraten.1. Auf praktische Erfahrung setzenWie "normale Sprachen", die durch Kommunikation kontinuierlich geübt werdenmüssen, werden auch Programmiersprachen in der Praxis eingeübt und erlernt. Dasgeht am besten in sogenannten Praxis-Projekten, also ersten Apps und Websites,die Teilnehmer selber programmieren. Das schult genau die Fähigkeit, auf die esbeim Programmieren letztendlich ankommt: Probleme zu lösen. Denn Programmierenist nichts anderes als die Fähigkeit, mit einem Softwarecode Probleme zu lösenund dabei systematisch und kreativ vorzugehen. Es lohnt sich also, bereits inder Ausbildung von Anfang an praxisnah anhand von realistischen Projekten zulernen. Dies hat einen weiteren Vorteil: Unternehmen bevorzugen Bewerber, dieein Portfolio an Projekten vorzeigen können, die diese selbst gebaut haben.Gerade Quereinsteiger können so ihren späteren Arbeitgeber von den eigenenKompetenzen und Erfahrungen überzeugen und erleichtern sich so denBerufseinstieg immens.2. Auf eine Programmiersprache fokussierenStatt alle möglichen Programmiersprachen auf einmal zu lernen, sollten sich