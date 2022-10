Braunschweig (ots) - Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind Geschäftsführer der

Kees Finanzberater GmbH & Co. KG. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie das Projekt

Blaulichtversichert ins Leben gerufen, um Beamten wie Polizisten,

Feuerwehrleuten und Lehrern gezielt bei der finanziellen Absicherung zur Seite

zu stehen und sie beim Vermögensaufbau zu unterstützen.



Die richtige Finanzberatung wird gerade für Beamte immer wichtiger - die

chronisch klammen Haushalte der Behörden machen die private Absicherung heute

fast unverzichtbar. Enis Eisfeld und Kolja Schneider waren selbst angehende

Polizisten und kennen das Wachstumspotenzial bei der Absicherung des Beamtentums

daher genau. Mit ihrem Unternehmen, der Kees Finanzberater GmbH & Co. KG, wollen

sie die Chancen der Branche mit individuellen Beratungen der Beamtenschaft

nutzen.





Die Geschäftsführer der Braunschweiger Finanzberatung haben mit ihrem AngebotBlaulichtversichert die Zeichen der Zeit erkannt. Blaulichtversichert sind dieVersicherungsexperten für Feuerwehrleute, Rettungsdienstler, Pflegepersonal,Polizisten, Zollbeamte und Justiz-Angestellte und kümmern sich in diesemZusammenhang um deren korrekte Aufstellung im Bereich Versicherungen. Hierzuzählen unter anderem die Haftpflicht-, Diensthaftpflicht-, Berufs- undDienstunfähigkeits-, Anwartsschafts- und die Krankenversicherung. Zusätzlichgehören auch die Altersvorsorge und Anlagestrategien zu ihrem Portfolio. Sokonnten sie bereits zahlreiche zufriedene Kunden, darunter auch tausendePolizisten, gewinnen. In Kooperation mit einer großen deutschenPolizeigewerkschaft vermitteln sie Anwärtern und Polizeibeamten schon heuteVerträge mit mehr als 130 Versicherungsunternehmen und in Zusammenarbeit mitüber 300 Banken. Das Ziel ist klar: "Wir wollen unseren Expansionskurskonsequent fortsetzen und unser Team daher mit weiteren dynamischen Mitarbeiternverstärken", sagt Geschäftsführer Enis Eisfeld. Neben einer attraktivenBezahlung wartet ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit einem jungen undaufgeschlossenen Beraterteam auf die neuen Mitarbeiter.Blaulichtversichert berät Beamte ehrlich und transparentAnders als manch anderer Versicherungsvertreter setzen die Gründer Enis Eisfeldund Kolja Schneider konsequent auf die fachlich fundierte Beratung vonPolizisten und weiteren Staatsdienern. Diese hätten gegenüber anderenBerufsgruppen mehr spezielle Bedürfnisse, berichtet Geschäftsführer Schneider."Die Regelungen des Beamtenrechts von Bundes- und Landespolizei müssen etwa beider Pflegepflichtversicherung genau beachtet werden." Denn das staatliche Systemhabe einige Lücken, die mithilfe der Berater von Blaulichtversichert sinnvoll