Dennis Dominguez Wie Steuerkanzleien mit seiner Hilfe gegen den Fachkräftemangel ankommen (FOTO)

Berlin (ots) - Dennis Dominguez ist der Geschäftsführer der DEDO Media GmbH.

Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Kanzleien und Steuerberater bei der

digitalen Mitarbeitergewinnung. Durch neue Prozesse wie den Aufbau von

Karriereseiten, die Gestaltung einer attraktiven Arbeitgebermarke und die

Planung von Personalkampagnen finden die Kunden erfolgreich qualifizierte

Fachkräfte.



Die Steuerbranche leidet unter dem Fachkräftemangel: Kanzleien und Steuerberater

suchen händeringend nach Verstärkung. Gerade in ländlicheren Regionen fehlt es

an Nachwuchs. In der Folge müssen viele Steuerkanzleien Mandanten abweisen, weil

schlichtweg nicht ausreichend geeignetes Personal für die zu besetzenden Stellen

zur Verfügung steht. Ein Faktor, der in diesem Zusammenhang sicherlich eine

Rolle spielt, ist das eher angestaubte Image der Branche. Vor allem aber

funktionieren die klassischen Methoden, die lange als etablierter Standard

galten, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr. "Stellenportale, die

Steuerberaterkammer und Empfehlungen bringen oft nur noch mäßige Ergebnisse

hervor", erklärt Dennis Dominguez, Geschäftsführer der DEDO Media GmbH. "Das

Problem ist, dass diese Methoden nicht planbar sind - und daher allein auf Glück

basieren."