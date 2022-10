Cartier Iron erwirbt ein Silberprojekt im Departement Potosi, Bolivien, und setzt die Aktienkonsolidierung und Namensänderung in Cartier Silver Corporation fort

Toronto, Ontario, 26. Oktober 2022 - Cartier Iron Corporation (CSE: CFE) ("Cartier Iron" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es am 25. Oktober 2022 eine Absichtserklärung (das "Abkommen") unterzeichnet hat, um eine 100 %-Beteiligung am Projekt Chorrillos zu erwerben, das aus zwei separaten Grundstücken besteht, die als das Gonalbert-Bergbaugebiet und das Felicidad-Bergbaugebiet bekannt sind und sich im Süden Boliviens etwa 15 bis 20 km südöstlich des Silber-Zinn-Polymetallprojekts Iska Iska von Eloro Resources Ltd. befinden.

Das Abkommen

Gemäß der Vereinbarung wurde der 98%igen bolivianischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Minera Cartier Bolivia S.R.L. (Cartier Bolivia"), das Recht eingeräumt, eine 100%ige Beteiligung am Projekt Chorrillos zu erwerben, indem sie stufenweise Zahlungen in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar an die Verkäufer und Rechtsinhaber leistet:

Erste Zahlung. US $80.000 sechs Monate nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zwischen Cartier Bolivia und den Verkäufern und Rechteinhabern des Chorrillos-Projekts, die innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung (das " Lieferdatum ") abgeschlossen werden muss; Zweite Zahlung. US $220.000 ein Jahr nach dem Lieferdatum; Dritte Zahlung. US $500.000 zwei Jahre nach dem Lieferdatum; Vierte Zahlung. US $700.000 drei Jahre nach dem Lieferdatum; Fünfte Zahlung. US $1.000.000 vier Jahre nach dem Lieferdatum; Sechste Zahlung. US $2.000.000 fünf Jahre nach dem Lieferdatum.

Das Chorrillos-Projekt

Das Bergbaugebiet "GONALBERT" besteht aus zehn Gittern mit einer Fläche von 2,5 km² und liegt 15 km südöstlich von Iska Iska. Auf dem Grundstück ist eine kleine handwerkliche Mine in Betrieb, in der Silber aus einer Bleiglanzader gewonnen wird. Geologisch gesehen liegt das Grundstück unter dazitischen Domen und Stollen aus dem Miozän, die in Sedimente aus dem Ordovizium eingedrungen sind und wahrscheinlich eine kollabierte Caldera mit einem Durchmesser von 1-2 km darstellen. Die Alteration ist auf dem Grundstück weit verbreitet, wobei die Sulfidmineralisierung in Form von Adern, Aderbrekzien, Stockworks, Äderchen und Disseminationen auftritt. In Oberflächennähe ist das Gestein stark oxidiert. Die Mineralisierung scheint Teil eines ausgedehnten epithermalen Silber-Blei-Zink-Systems mit mittlerer bis hoher Sulfidierung zu sein, das mit Vulkanismus und Caldera-Bildung in Zusammenhang steht. Im Tal wurden auch Vorkommen von Zinn und Wolfram gemeldet. Auf dem Grundstück wurden bisher nur wenige moderne Explorationsarbeiten durchgeführt und es wurden noch nie Bohrungen vorgenommen.