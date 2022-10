Die letzten Erholungsversuche im Dax erlangten keine Relevanz. Ihnen fehlte schlichtweg die Durchschlagskraft, um das Ende der Korrektur einzuläuten. Nun steigt jedoch der Druck im Kessel und damit die Hoffnung, dass mehr aus dem aktuellen Erholungsversuch erwachsen könnte. Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild des Dax zumindest deutlich aufgehellt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Von einer Stabilisierung der Lage war der Dax zuletzt weit entfernt und ist noch immer. Der Bereich um 13.000 Punkte scheint vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage außerhalb der Reichweite zu liegen. […] Im Ergebnis musste der Dax mittlerweile Bekanntschaft mit dem Terrain unterhalb von 12.000 Punkten machen; zumindest temporär. Die Suche und Ausbildung eines tragfähigen Bodens hat somit oberste Priorität. Möglicherweise gelingt dem Dax dieses Unterfangen doch noch im Bereich von 12.000 / 11.800 Punkten. Die nächsten Handelstage werden es womöglich bereits zeigen. Allerdings ist vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage auch eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich von 11.450 Punkten nicht auszuschließen. In diesem Bereich liegt das markante Tief aus dem Oktober 2020.“



Der aktuelle Vorstoß des Dax auf der Oberseite lief bereits vielversprechend an. Seinen Ausgangspunkt hatte dieser im erfolgreichen Test der 12.000 Punkte. In Verbindung mit dem September-Tief, das damals knapp unterhalb von 12.000 Punkten ausgebildet wurde, hatte sich eine kleine Doppelbodenformation ausgebildet, die nach ihrer Vervollständigung (= dem Ausbruch über das Zwischenhoch bei 12.670 Punkten) nun ihre Wirkung entfaltet.

Der Ausbruch über die 13.000 Punkte ist ein weiterer Achtungserfolg des Dax im Bemühen, eine Trendwende herbeizuführen. Noch kann man allerdings keinen Haken hinter die Unternehmung setzen, denn erst in den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie belastbar der Vorstoß ist und ob es dem Dax gelingt, sich oberhalb von 13.000 Punkten festzusetzen.

Mit dem Ausbruch über die 13.000 Punkte konnte sich der Index jedoch erst einmal weiteres Aufwärtspotential erschließen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung des nächsten Widerstandsbereiches um 13.500 Punkte scheint möglich zu sein. Dieses Bewegungsziel würde auch gut mit dem theoretisch ableitbaren Potential aus der Doppelbodenformation einhergehen.

Ob der Dax diesen Bereich aber tatsächlich kurzfristig erreichen kann, bleibt abzuwarten und dürfte maßgeblich von den nächsten Tagen abhängen. Derzeit prasselt auf die Marktakteure eine Vielzahl von Zahlen ein. Konjunkturdaten und Quartalszahlen sorgen für Bewegung. Hinzu kommen die anstehenden Notenbanktermine. So entscheidet am Donnerstag (27.10.) die EZB über das Leitzinsniveau, am Freitag (28.10.) die Bank of Japan. In der kommenden Woche folgen die US-Notenbank (02.11.) und die Bank of England (03.11.).

Kurzum. Dem Dax stehen spannende Handelstage ins Haus. Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Sollte es dem Dax gelingen, den Vorstoß über die 13.000 Punkte zu manifestieren, könnte die Bewegung bis in den Bereich von 13.500 Punkten laufen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für den Dax noch einmal unter die 12.400 Punkte gehen.