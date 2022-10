Unsere letzte Kommentierung zu GBP/USD überschrieben wir an dieser Stelle mit „Britische Pfund leidet“. Mittlerweile hat sich die Situation rund um das Britische Pfund stabilisiert. Ein maßgeblicher Belastungsfaktor hat sich verflüchtigt. Aktuell erreicht das Pfund eine aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Zone. Kann das Pfund diesen Widerstand aushebeln und so die Erholung gegen den US-Dollar weiter vorantreiben?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Zuletzt sorgten jedoch die Steuersenkungspläne der britischen Regierung dafür, dass es für das Britische Pfund ungemütlich wurde. […] Nachdem der Stabilisierungsversuch des Britischen Pfunds im Bereich von 1,15 US-Dollar fehlschlug orientierte sich das Pfund weiter gen Süden. Durch die zuvor geschilderten Entwicklungen nahm der Rücksetzer Fahrt auf, sodass kurzzeitig sogar ein Anlaufen der Parität drohte. Das Eingreifen der Bank of England beruhigte zunächst die Situation. Aktuell ist ein Erholungsversuch des Britischen Pfunds zu beobachten, doch erst ein Comeback des Pfunds oberhalb von 1,15 US-Dollar würde die charttechnische Lage entspannen.“



In den letzten Handelstagen bzw. –wochen kehrte ein wenig Ruhe ein. Die damals kolportierten Pläne sind abgeblasen. Mittlerweile hat Großbritannien in Rishi Sunak einen neuen Premierminister.

Die Bank of England wird in der kommenden Woche (Sitzung am 03.11.) unter anderem über das Leitzinsniveau beraten und entscheiden. Am Spannungsfeld aus schwachen Konjunkturdaten und galoppierenden Preisdaten hat sich nichts getan. Beleg hierfür war unter anderem die kürzlich vermeldete britische Verbraucherpreisentwicklung im September. So legten die britischen Verbraucherpreise im September im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 10,1 Prozent zu. Dieser Wert lag über den Erwartungen (10 Prozent) und auch über dem Wert für August (9,9 Prozent). Beim Blick auf die Kernrate bot sich ein ähnliches Bild. In der um die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie bereinigten Kernrate steigen die Verbraucherpreise im September um 6,5 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. Auch dieser Wert lag über den Erwartungen (6,4 Prozent) und über dem Wert des Vormonats (August, 6,3 Prozent)

Die Inflation ist hoch. Die Bank of England ist unter Zugzwang. So dürften die Währungshüter weiter an der Zinsschraube drehen. Eine weitere Zinsanhebung ist daher wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie stark diese ausfallen wird – 50 Basispunkte oder 75 Basispunkte? Selbst ein großer Zinsschritt in Höhe von 100 Basispunkten kann nicht kategorisch ausgeschlossen werden.

Kurzum. Für GBP/USD brechen spannende Handelstage an. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung unverändert klar definiert: Das Britische Pfund muss über die 1,15 US-Dollar, um sich Luft zu verschaffen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte sich die Bewegung bis in Richtung 1,175 US-Dollar ausdehnen. Obacht ist hingegen geboten, sollte das Britische Pfund noch einmal unter die 1,09 US-Dollar abtauchen müssen.