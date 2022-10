Wenn die Lizenzierung zur Kostenfalle wird - über diese 3 Fallstricke stolpern Schweizer Versicherungsberater immer wieder (FOTO)

Schaffhausen (ots) - In der Schweiz sorgt das Gütesiegel Cicero für Transparenz

in der Versicherungsbranche. So erkennen auch Laien, ob sie es mit einem

kompetenten Berater zu tun haben. Versicherungsberater müssen sich dabei

regelmässig weiterbilden, um ihre qualitative Eignung nachweisen zu können - der

Erhalt der hierfür nötigen Cicero-Credits ist mit einem erheblichen finanziellen

Aufwand verbunden.



"Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass sich Berater zu spät um den Erhalt

ihrer Cicero-Credits bemühen - kümmern sie sich dann unter Zeitdruck darum,

unterlaufen ihnen empfindliche Fehler", sagt Salvatore Righettino. Er bietet

Schweizer Versicherungsberatern eine umfassende Aus- und Weiterbildung und

weiss, wie sie ihre Kosten zum Erhalt ihrer Cicero-Credits gezielt minimieren.

In diesem Artikel klärt er über die drei grössten Fallstricke auf, denen

Versicherungsberater bei ihrer Lizenzierung begegnen.





Erster Stolperstein - der ZeitfaktorDie meisten Berater gehen mit der Fristvorgabe locker um und schieben dieAufgabe gerne vor sich her. Schliesslich haben sie zwei Jahre Zeit. DieErfahrung zeigt jedoch, dass sich alle lieber dem Business widmen und das Sitzenin Kursräumen als lästig empfinden. Sie wollen keine wertvolle Zeit für ihrTagesgeschäft verlieren. Dies lässt sich übrigens durch ein zertifiziertesE-Learning problemlos organisieren. Aufgeweckt werden sie meistens erst durchden Cicero, was sie dann in Sammelstress bringt. Sie benötigen schnell dieerforderlichen Schulungen, wofür sie dann hohe Summen ausgeben müssen.Zweiter Stolperstein - der StandortE-Learning ist für viele Berater eine ideale Lösung, denn die Plattform ist rundum die Uhr und an jedem Tag verfügbar. Zudem können die Kurse an jedem Ort derWelt absolviert werden. Salvatore Righettino kann sich an einen Kunden erinnern,der seine Kurse im Urlaub absolvierte. Er war froh, dass es diese Möglichkeitgibt und dass er auch pausieren konnte. Der Vorteil vom zertifiziertenE-Learning ist, dass man die Schulung unterbrechen kann, zum Beispiel, um amNachmittag ans Meer zu gehen. Danach kann der Unterricht fortgesetzt werden.Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Kurses werden die entsprechendenCicero-Credits sofort dem Konto gutgeschrieben. Ein weiterer Vorteil vonOnline-Kursen ist, dass die Teilnehmer ihr Tagesgeschäft nicht einschränkenmüssen. Das Sitzen in Kursräumen zu einer bestimmten Zeit entfällt. Nebenbeisparen die Berater die Kosten für die Anfahrt, Übernachtung und was ansonstenanfällt.Dritter Stolperstein - die KostenWichtig ist für die Berater, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Hiermüssen sich Anbieter von Online-Schulungen genau überlegen, wie eine optimaleLösung aussieht. Die Interessenten erwarten eine hohe Qualität und Inhalte, dieimmer wieder an die neuen Gesetzgebungen und Aktualitäten angepasst werden,weiss Salvatore Righettino aus eigener Erfahrung.Daraus ergibt sich für ihn, dass die Versicherungsberater ein stimmigesGesamtpaket aus Zeitfaktor, Kosten und Lerneffekt erwarten. Sie wollen daszufriedene Gefühl haben, ihr Geld am richtigen Ort einzusetzen. SalvatoreRighettino und seine Mitstreiter waren mit den genannten Stolpersteinen selbstkonfrontiert. Deshalb haben sie eine revolutionäre Lösung entwickelt, dieperfekt in die moderne, digitale Welt passt.Über Salvatore Righettino:Salvatore Righettino ist mit Jenny Righettino und Marco Salamon der Mitgründerder Salesum Swiss Academy GmbH - einer Online-Schulungsplattform für Mitarbeiterder Versicherungsbranche in der Schweiz. Die Salesum Swiss Academy GmbH bieteteine effiziente Lösung für die großen Herausforderungen, denen sich die Brancheaufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben stellen muss. Das Trainingsangebot, welchesdie Lernplattform Salesum zu bieten hat, ist top-aktuell, hocheffizient undbislang einzigartig.