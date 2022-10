Converge gibt das Datum des Calls zu den Finanzergebnissen des dritten Quartals 2022 bekannt

Toronto und Gatineau, Qc (ots/PRNewswire) - Converge Technology Solutions Corp.

(" Converge " oder "das Unternehmen ") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut

sich, bekannt zu geben, dass es die Ergebnisse für das dritte Quartal, welches

am 30. September 2022 endete, am Dienstag, den 08. November 2022 nach

Börsenschluss veröffentlichen wird. Anschließend hält das Unternehmen am

Mittwoch, dem 09. November 2022, um 8:00 Uhr EST einen Call ab, der von Shaun

Maine, Chief Executive Officer, und Richard Lecoutre, Chief Financial Officer,

geleitet wird. Im Anschluss an das Unternehmens-Update findet eine Frage- und

Antwortrunde statt.



Informationen zum Call: