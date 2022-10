In unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY mit „Greenback konsolidiert auf hohem Niveau.“.

Damals hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen attackierte der US-Dollar mehrfach den massiven Widerstand von 145 JPY. Ein signifikanter Durchbruch gelang ihm bislang nicht. Der Greenback übt allerdings massiven Druck auf den Widerstand aus, sodass ein erfolgreicher Vorstoß nur eine Frage zu sein scheint. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf den Bereich 139,3 JPY begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist unverändert Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Ausbruch über die 145 JPY würde hingegen ein frisches Kaufsignal installieren, das aufgrund der Relevanz des Widerstands durchaus signifikante Wirkung entfalten könnte. So wäre im Falle des Ausbruchs eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 150 JPY (über kurz oder lang nicht auszuschließen. […]“.



In der Folgezeit überwand der US-Dollar zunächst den Widerstand bei 145 JPY. Die Bewegung dehnte sich wie damals skizziert bis in den Bereich von 150 JPY aus. Mit dem Erreichen der 150 JPY setzten schließlich Gewinnmitnahmen ein.

Mit Blick auf die zurückliegende Rally des Greenbacks stellt sich daher abermals die Frage, ob es das nun mit der Aufwärtsbewegung gewesen ist. Vor diesem Hintergrund werden die nächsten Tage spannend.

Aus charttechnischer Sicht sind die Claims klar abgesteckt. Die Aufwärtsbewegung ist nach wie vor intakt. Solange der US-Dollar oberhalb von 145 JPY notiert, ist alles im grünen Bereich. Sollte es für den Greenback allerdings unter die 145 JPY gehen, könnte eine obere Trendwende Form annehmen. Insofern kommt diesem Bereich eine große Bedeutung zu.

In den kommenden Handelstagen stehen zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten zur Veröffentlichung an. Zudem wird am Freitag (28.10.) die Bank of Japan über das Zinsniveau entscheiden. Mit einer Zinsanhebung durch die Bank of Japan ist hier eher nicht zu rechnen. So sind die Augen der Marktakteure bereits auf die kommende Woche gerichtet, in der die Sitzung des FOMC der US-Notenbank (01.11. / 02.11.) ansteht. Der kommenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank kann man durchaus richtungsweisenden Charakter zubilligen. Wie stark ziehen die US-Währungshüter die „Zinszügel“ an? Und welche Rückschlüsse lassen sich aus den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués ziehen?

Kurzum. Der US-Dollar konsolidiert aktuell. Um das Aufwärtsszenario zu reaktivieren, muss der Greenback über die 150 JPY ausbrechen. Auf der Unterseite bleiben die 145 JPY das Maß der Dinge. Darunter darf es nicht gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung erfolgen.