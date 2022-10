Durch die Beendigung der klinischen Studie mit dem Produktkandidaten MDG1011 in Blutkrebs sowie weitere Einsparungen wird die Prognose für Forschungs- und Entwicklungskosten von bisher 11 - 15 Mio. € auf eine Bandbreite von 9 - 11 Mio. € gesenkt. Daraus folgend verbessert sich die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von bisher 3 - 5 Mio. € auf 8 - 9 Mio. €.

Das Unternehmen erwartet im Jahr 2022 weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von 23 - 28 Mio. € und ist auf Basis der derzeitigen Planung bis in das vierte Quartal 2024 finanziert.

