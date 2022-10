Regionalversorger Enercity von Hackerangriff betroffen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der in Hannover ansässige Regionalversorger Enercity ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Der Kundenservice sei nur eingeschränkt verfügbar, nicht alle IT-Systeme seien vollumfänglich nutzbar, so dass es zu kleineren Einschränkungen kommen könne, hieß es am Mittwoch auf der Webseite.

"Unsere Sicherheitssysteme haben umgehend reagiert, so dass größerer Schaden vom Unternehmen abgewendet werden konnte", hieß es. Die kritische Infrastruktur sei nicht betroffen, die Netze und Kraftwerke liefen stabil und die Versorgungssicherheit sei gewährleistet: "Wir versorgen alle unsere Kundinnen und Kunden." Enercity ist einer der größten kommunalen Versorger in Deutschland./koe/DP/ngu