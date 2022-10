Ausbildung und Studium in der Sozialversicherung "Digitale Lernlandschaft aufgebaut"

Bochum (ots) - Jährlich werden rund 200 Nachwuchskräfte bei der Deutschen

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See eingestellt. Die Bewerbungsphase läuft.



Jedes Jahr stellt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, kurz

KBS, rund 200 Nachwuchskräfte ein. Für die bundesweiten Standorte sucht die KBS

als einer der größten Sozialversicherungsträger in Deutschland junge Menschen

für die Ausbildung von Sozialversicherungsfachangestellten sowie für ein Studium

des Sozialversicherungsrechts mit dem Abschluss Bachelor of Laws oder der

Wirtschaftsinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science. Außerdem werden bei

der KBS Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker ausgebildet.