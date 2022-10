Deutsche Bank verdient wieder mehr

Unter anderem das Ende der Nullzinspolitik und die Erträge von Unternehmenskunden fangen bei der Deutschen Bank die Flaute im Investmentbanking auf. Unter dem Strich erwirtschaftete das Geldhaus in diesem Bereich einen Gewinn von 1,1 Mrd. Euro, fast sechs Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Es war der neunte Quartalsgewinn in Folge für die Deutsche Bank. Die Gesamterträge stiegen um 15 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro.

Der Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt deutliche Bremsspuren im laufenden Abwärtstrend, seit Anfang Juli herrscht eine grobe Seitwärtsphase zwischen 7,67 und 9,81 Euro. Diesen Zustand könnte man als Bodenbildung bezeichnen, allerdings blieb dem Wertpapier eine nachhaltige Auflösung zur Oberseite bislang verwehrt. Nur ein solches Szenario dürfte wieder größere Schritte auf der Oberseite erlauben zu vollziehen.