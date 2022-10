Inflationsausgleich durch Sachbezugskarten als steuerfreies Mittel der Arbeitgeber - Regionalkarte aus über 550.000 Händlern auswählbar

Freising (ots) - Die steigende Inflation in Deutschland trifft nicht nur

Erwerbstätige, sondern auch Unternehmen. Die deutlichen Preissteigerungen im

Bereich der Energie- und Lebensmittelversorgung belasten die deutschen

Haushalte. Der Bedarf nach Unterstützung steigt. Aber nicht nur auf staatlicher

Seite erfolgen nun Entlastungen, wie z. B. die Energiepreispauschale, sondern

auch Unternehmen können ihre Mitarbeiter zusätzlich gezielt begünstigen.

Sachbezugskarten sind eine innovative, langfristige Möglichkeit zur Entlastung

der Arbeitnehmer auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Mit Sachbezügen

können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern monatlich bis zu 50 EUR steuer- und

abgabenfrei zusätzlich auszahlen. Werden die Vergütungen über individuell

zugeschnittene Sachbezugskarten, wie z. B. die Mastercard® der PayCenter GmbH,

ausbezahlt, dienen sie in idealer Weise der Mitarbeiterbindung und als

Inflationsausgleich.



Die PayCenter GmbH, ein deutsches E-Geld-Institut aus Bayern, bietet ihren

Kunden mit dem Produkt Sachbezugskarte (https://www.sachbezugskarte.de/)

flexible Einsatzmöglichkeiten, die teilweise durch andere Anbieter noch nicht

bzw. nicht vollständig abgedeckt werden können: