NurExone gibt die Ergebnisse der Pilotstudie zu Produktivität und Qualität des zum Patent angemeldeten Verfahrens für die hochskalierte 3D-Exosomen-Produktion bekannt

Calgary, Alberta, Kanada, den 26. Oktober 2022 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FWB: J90) (das „Unternehmen“ oder „NurExone“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exosomen-Therapie („Exo-Therapie“) für Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen entwickelt, hat heute die Ergebnisse einer internen Produktivitäts- und Qualitätspilotstudie bekannt gegeben, die vom Unternehmen und Technion - Israel Institute of Technology im zweiten Quartal 2022 gemäß der zuvor angekündigten Vereinbarung zur Förderung der Forschung abgeschlossen wurde, die zeigt, dass sein innovativer und proprietärer Produktionsprozess das Potenzial hat, die Exosomen-Ausbeute zu steigern und gleichzeitig die Regenerationskraft von Neuronen zu erhöhen, was die Kosteneffizienz bei der Produktion steigert. Die Regeneration von Neuronen und ihren Axonen ist ein Schlüsselelement der funktionellen Erholung nach Rückenmarksverletzungen.

Der Produktionsprozess wurde dem Technion zugewiesen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, NurExone Biologic Ltd., hat vom Technion eine exklusive weltweite Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung des Produktionsprozesses für alle Indikationen erhalten.

Basierend auf den Studienergebnissen geht das Unternehmen davon aus, eine Patentanmeldung in den USA und anderen wichtigen Märkten gemäß dem Patent Cooperation Treaty (PCT) zu verfolgen. Sobald der Produktionsprozess finalisiert ist, beabsichtigt NurExone, diese Technologie zu monetarisieren, indem sie an andere Unternehmen der globalen biopharmazeutischen Industrie lizenziert wird, zusätzlich zur Implementierung innerhalb seiner proprietären Arzneimittelplattform.

Exosomen, ein Schlüsselelement der Exo-Therapie, werden in Bioproduktionsprozessen aus Stammzellen gewonnen. Das vom Technion entwickelte Verfahren legt nahe, dass die Stimulierung von Stammzellen durch Scherspannung während der dreidimensionalen (3D) Exosomen-Produktion sowohl eine erhöhte Sekretion von Exosomen als auch eine verbesserte Exosomen-Potenz ergibt.

NurExone führte eine Pilotstudie zum Scherspannungsproduktionsprozess durch, in der die Produktivität und die Qualitätsergebnisse unter verschiedenen Flussregimes bewertet wurden, im Vergleich zu Kontrollen, die mit aktuellen zweidimensionalen (2D) oder modernsten 3D-Produktionstechniken hergestellt wurden.