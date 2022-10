Le festival de la performance à ne pas manquer / L'Essen Motor Show une offre colorée, de la coccinelle à la voiture de sport

Essen (ots) - Cela se passe à nouveau sur les bords de la Ruhr : du 3 au 11

décembre 2022 (préouverture : 2 décembre), environ 500 exposants transforment le

parc des expositions d'Essen en paradis des voitures de sport. À la veille de sa

54e édition, l'Essen Motor Show se réjouit encore de sa popularité constante et

émerveille son public avec les thèmes Voitures de sport, Tuning & Lifestyle,

Sport automobile et Classics. Réparti dans neuf halls, ce festival de la

performance rassemble des marques connues comme BMW, Brabus, Continental,

Hankook et le monde des fans de Mercedes.



L'offre et le programme de l'Essen Motor Show ne laissent aucun rêve de côté :

les halls 1 et 2 englobent le salon Classic & Prestique de l'organisateur

S.I.H.A tandis que le hall 3 abrite les constructeurs de série et les

sous-traitants. Le hall 4 devient un espace évènementiel avec une piste de

BattleKart sur lequel les visiteurs peuvent se mesurer les uns aux autres au

volant de karts électriques. Les amateurs de tuning et de lifestyle trouvent

leur bonheur dans les halls 5, 6 et 7 pendant que le sport automobile prend ses

quartiers dans le hall 8. Dans la galerie, les visiteurs découvrent en plus une

offre multiple et variée d'articles collectors et d'accessoires autour de

l'automobile.