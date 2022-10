Het PS-festival van het jaar / Essen Motor Show met afwisselend aanbod van Kever tot sportwagen

Essen (ots) - Eindelijk gebeurt er weer wat aan de rivier de Ruhr: van 3 tot 11

december 2022 (Preview Day: 2 december) wordt de Messe Essen door 500 exposanten

omgetoverd in een paradijs voor sportwagens. De Essen Motor Show is ook in het

54ste jaar van zijn bestaan nog steeds onverminderd populair en inspireert het

publiek met sportwagens, tuning & lifestyle, motorsport en Classic Cars. Het

PS-festival neemt negen hallen in beslag en verzamelt bekende merken zoals BMW,

Brabus, Continental, Hankook en de Mercedes-Fan World.



Het aanbod en programma van de Essen Motor Show vervult alle wensen: in de

hallen 1 en 2 is de Classic & Prestige Salon van de organisator S.I.H.A. te

vinden, en in hal 3 maken de fabrikanten van series en leveranciers hun

opwachting. Hal 4 wordt een Event Area met battlekart-baan waarop bezoekers hun

krachten kunnen meten in elektrokarts. Fans van tuning en lifestyle komen aan

hun trekken in de hallen 5, 6 en 7 en de motorsport is te vinden in hal 8.

Bovendien verwelkomt de Galeria zijn bezoekers met een gevarieerd aanbod

fanartikelen en accessoires voor auto's.