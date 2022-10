Trotz des Fall der Aktien Alphabet und Microsoft halten sich die Aktienmärkte heute sehr ordentlich, denn heute hat die Hoffnung auf eine Wende der Fed weitere Nahrung erhalten. Das aber gar nicht durch die Fed selbst (die darf sich bis zur Sitzung nächste Woche nicht mehr äussern), sondern durch die Bank of Canada, die heute die Zinsen nur um 0,5% statt wie erwartet um 0,75% angehoben hat. Die Logik lautet nun: wennn die Bank of Canada weniger die Zinsen anhebt, dann könnte das auch die Fed tun. Aber die US-Notenbank ist (noch!) nicht so weit, daher bleibt das Risiko vor allem für Aktien aus dem Tech-Sektor zunächst noch hoch (heute berichtet Meta, morgen Apple und Amazon). Denn die kommende Rezession ist noch nicht wirklich eingepreist, auch wenn sich am Horizont die Lage bereits entspannt mit fallenden Renditen und fallendem Dollar..

Hinweise aus Video:

1. Nasdaq: Gigantisches Wachstum der Tech-Konzerne geht zu Ende

2. DIHK: Sparpotenziale beim Gasverbrauch sind ausgeschöpft

Das Video "Aktien: Erholung wirklich nachhaltig? Eher nicht.." sehen Sie hier..