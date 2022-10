In Prag legte der PX um 1,15 Prozent auf 1178,95 Zähler zu. Angetrieben wurde der Index vor allem von den Gewinnen des Schwergewichts CEZ. Die Aktien des Stromerzeugers legten bei hohem Volumen um 3,9 Prozent zu. Das Unterhaus des tschechischen Parlaments war am Vortag mit der Einigung auf eine geplante Übergewinnsteuer für Stromkonzerne gescheitert.

Deutlich nach oben ging es in Warschau. Der polnische Wig-20 gewann 3,02 Prozent auf 1487,60 Punkte auf den höchsten Stand seit einem Monat. Der breiter gefasst Wig stieg um 2,59 Prozent auf 48 934,48 Punkte. Bei hohem Volumen gesucht waren die Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen mit plus 3,9 Prozent und des Online-Händlers Allegro mit plus 4,1 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Gewinnen in Warschau und Prag standen moderate Verluste in Budapest und Moskau gegenüber.

