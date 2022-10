Nach dem kurzzeitigen Drop zu Beginn der Corona-Pandemie gelang es SolarEdge bereits im Juli selben Jahres eine äußerst steile Kursrallye auf ein Rekordhoch von 389,71 US-Dollar bis November 2021 zu vollziehen. Dabei hat sich aber bereits Ende Oktober 2020 besagte Seitwärtsspanne mit einer Horizontalunterstützung verlaufende um 200,00 US-Dollar herauskristallisiert, die bis heute anhält. In den letzten Wochen hat die Aktie an die untere Begrenzung nachgegeben und ist von dort aus dynamisch zur Oberseite angesprungen. Das weckt die Hoffnungen auf einen untergeordneten Aufwärtstrend und kann durch kurzfristig orientierte Anleger nun ausgenutzt werden.

Auf Richtungssuche

Seit Monaten tendiert SolarEdge in einer abwartenden Haltung zwischen 200,00 und 389,71 US-Dollar und vollzieht in unregelmäßigen Abständen kurzzeitige Trendwechsel. Aktuell scheint sich wieder ein Aufwärtstrend einzustellen, dieser könnte nach Auswertung in den Bereich des EMA 50 bei 271,93 US-Dollar aufwärts reichen, darüber sogar an die etwas größere Hürde verlaufend um 312,98 US-Dollar. Sollte sich dieses Szenario mit einem Kurssprung über 240,00 US-Dollar bewahrheiten, käme ein Long-Investment durchaus in Betracht. Aber erst eine Auflösung der laufenden Seitwärtsspanne dürfte mit einem Kursrutsch von unter 190,15 US-Dollar größere Signalwirkung auf der Unterseite entfalten, Rücksetzer auf 161,88 und 144,62 US-Dollar kämen dann rasch ins Spiel.