Die Eröffnungszeremonie und der Begegnungssalon von "Einblick in die chinesische Kultur - Haus Nishan" wurden erfolgreich in Deutschland abgehalten

Weifang, China (ots/PRNewswire) - Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der

Stadtverwaltung von Weifang. Am 30. September fand in Bayern die

Eröffnungszeremonie und der Begegnungssalon von "Einblick in die chinesische

Kultur - Haus Nishan" statt. Herr Willie Lange, der Freundschaftsgesandte der

Provinz Shandong, der Ehrenempfänger der Freundschaftsmedaille der Provinz

Zhejiang und Gründungsmitglied und Vorsitzender der Deutsch-Chinesischen

Vereinigung für Kooperation und Austausch (GCCEA), und Yuan Puhua, ein weiteres

Gründungsmitglied der GCCEA, nahmen an der Veranstaltung teil und hielten

Willkommensansprachen.



Ehrenbürger und Freundschaftsgesandte der Provinz Shandong, Einwohner der

Partnerstadt Fleissing sowie Gründungsmitglieder der Deutsch-Chinesischen

Vereinigung für Kooperation und Austausch sowie weitere chinesische Experten aus

München nahmen teil und zeigten großes Interesse an der Veranstaltung.