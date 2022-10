Volkswagen stoppt Investitionen in Roboterauto-Softwarefirma Argo AI

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern stellt seine Investitionen in das Projekt rund um Roboterautos bei der Software-Firma Argo AI ein. Volkswagen werde nicht weiter in Argo investieren, teilten die Wolfsburger am Donnerstagabend überraschend mit. Volkswagen und Partner Ford halten bisher jeweils 40 Prozent an Argo und hatten sich 2019 auf eine breit angelegte gemeinsame Entwicklung der Technik geeinigt.

VW will für seine bisher mit Argo geplanten selbstfahrenden Shuttles, die nach wie vor über die Mobilitätstochter Moia in Hamburg 2025 an den Start gehen sollen, in Kürze einen neuen Partner präsentieren, den das Unternehmen aber noch nicht nennt. Die Entwicklung von Technik für autonomes Fahren ist kostspielig und gilt auch als riskant, denn die Erfolgsaussichten inklusive möglicher zukünftiger Gewinne sind unklar. Argo als Firma dürfte nun Geschichte sein - Volkswagen will Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung ermöglichen.