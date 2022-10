Casio und MAMMUT bringen PRO TREK-Armbanduhr heraus

Stoffarmband aus recycelten Plastikflaschen, bedruckt mit spektakulärem Schneegebirgs-Logo

TOKIO, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Veröffentlichung des neuesten Modells der PRO-TREK-Outdoor-Uhren angekündigt. Die neue PRW-61MA ist ein in Zusammenarbeit mit der Schweizer Outdoor-Marke MAMMUT entwickeltes Modell.

Dieses neue Modell, die PRW-61MA, vereint die Marken PRO TREK und MAMMUT in einem Design: die perfekte Kombination für einen urbanen Outdoor-Lifestyle.