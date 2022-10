Wirtschaft Verbraucherschützer fürchten gestiegenes Risiko bei Baufinanzierung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verbraucherschützer und Insolvenzexperten warnen angesichts sprunghaft gestiegener Energiepreise vor Risiken bei der privaten Immobilienfinanzierung. "Sicher ist, dass langfristige finanzielle Verpflichtungen, wie zum Beispiel Immobilienkredite mit 15-jähriger Laufzeit in Kombination mit den sich überlagernden Krisen zu einem Schuldentreiber werden können", sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).



Insbesondere Menschen in der Alterskohorte der 30- bis 40-Jährigen gingen diese langfristigen Verpflichtungen ein. Hantzsch hält auch kurzfristig finanzielle Engpässe für möglich. Aktuell werde es in einem "hochvolatilen Umfeld mit galoppierenden Energiepreisen und einer Inflation im zweistelligen Bereich" für viele Verbraucher im nächsten Jahr wohl zu "bösen Überraschungen" kommen.