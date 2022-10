Aspermont ernennt Ana Gyorkos zum Group Content Director (GCD)

27. Oktober 2022. Aspermont (ASX: ASP, FWB: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, hat mit der Rolle eines Group Content Director (GCD) einen neuen Posten für die Verwaltung der digitalen Inhalte des Konzerns auf globaler Ebene geschaffen.

Der neue GCD von Aspermont wird für die Content-Funktionen quer über alle Formate - Redaktion, Forschung, Veranstaltungen, Agenturwesen und Daten - verantwortlich sein. Die Schaffung dieses Postens steht im Einklang mit der erklärten Absicht von Aspermont, neue Produkte und Dienstleistungen in den wichtigsten B2B-Sektoren auf globaler Ebene zu entwickeln.

Frau Ana Gyorkos war zuvor bei der Firma Global Data Plc tätig, wo sie für elf B2B-Abonnementtitel in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Bergbau, Technologie, Pharma, Verteidigung und Konsumgüter verantwortlich zeichnete. Ana verfügt über vorteilhafte Erfahrungen in den vertikalen Nischenmärkten, auf die sich Aspermont konzentriert. Damit ist sie bestens geeignet, die Führungsaufgaben als Group Content Director erfolgreich zu meistern.

Geschäftsführer Alex Kent erklärt:

„Ich darf Ana im Team von Aspermont recht herzlich willkommen heißen. Diese hochkarätige Ernennung unterstreicht unser Bestreben, unseren globalen Vertrieb von Inhalten über unsere derzeitigen Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft hinaus auszuweiten.

Ana ist bestens geeignet, unseren wichtigsten Geschäftsbereich Content zu leiten und in dieser Führungsposition unser geplantes rasches Wachstum in den Bereichen Publikumspräsenz und Rohstoffberichterstattung zu beaufsichtigen. Ana wird mit ihren Fachkenntnissen im Abonnement- und Reseachgeschäft unsere Strategie, mehr neue Abonnement- und Researchprodukte und -dienste in allen Märkten zu entwickeln, maßgeblich unterstützen. Diese faszinierende Besetzung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Aspermont war in finanzieller, struktureller und strategischer Hinsicht noch nie besser aufgestellt als jetzt, um in organisches Wachstum zu investieren. Mit Ana in unserem Team freuen wir uns, die nächste Phase unseres soliden Wachstums einzuleiten.“