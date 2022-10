FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur chinesischen Beteiligung am Hamburger Hafen:

"Scholz, der im November nach Peking reist, will Kaiser Xi Jinping vorher nicht verprellen. Auch deutsche Wirtschaftsführer warnen vor "China-Bashing". Überreaktionen sollte man im inter- und transnationalen Geschäft in der Tat tunlichst vermeiden. Doch die deutsche China-Politik ist eher der Gefahr der Unterreaktion ausgesetzt - weil die Abhängigkeit von den umfassenden Wirtschaftsbeziehungen mit Xis Reich schon so groß ist. Nicht allein Deutschland war naiv. Viele europäische Länder erlaubten den Chinesen schon, Betriebe und Infrastruktur unter ihre Kontrolle zu bringen (was den Europäern in China verwehrt bleibt). Deshalb konnte Cosco im Fall Hamburg mit der Verschiebung des Geschäfts in andere Häfen drohen. So sollten die Europäer sich nicht gegeneinander ausspielen lassen."/yyzz/DP/ngu