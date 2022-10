IEA sieht in globaler Energiekrise Chancen für Energiewende

PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) legt am Donnerstag (6.00 Uhr) in Paris mitten in der weltweiten Energiekrise ihren Jahresbericht vor. In der Analyse geht es unter anderem darum, ob die durch Russlands Angriff auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise einen Rückschlag für die Umstellung auf saubere Energien bedeutet oder ein Katalysator dafür ist.

