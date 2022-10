Allianz Trade rechnet mit deutlich mehr Firmenpleiten 2023

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kreditversicherer Allianz Trade rechnet für 2023 weltweit mit einem deutlich heftigeren Insolvenzgeschehen, dem sich auch deutsche Firmen trotz staatlicher Hilfen nicht ganz entziehen können. "Deutschland zeigt sich im internationalen Vergleich vergleichsweise robust, auch wenn die aktuellen Herausforderungen nicht spurlos an der hiesigen Wirtschaft vorbei gehen", sagte der Chef der Allianz-Tochter im deutschsprachigen Raum, Milo Bogaerts. "Auch in Deutschland zeichnet sich erstmals wieder ein merklicher Anstieg ab, wenngleich weniger stark als in vielen Nachbarländern. Insgesamt sind die Aussichten für ganz Europa aber alles andere als rosig."

Mit den enorm gestiegenen Energiepreisen, den in der Folge der hohen Inflation kräftig steigenden Löhnen und steigenden Zinsen machen die Allianz-Trade-Ökonomen "gleich drei Rentabilitätsschocks" aus, die den Unternehmen zusetzen. Hinzu kommen die Folgen der hartnäckigen Störungen in den Lieferketten und die generelle Abkühlung der wirtschaftlichen Dynamik, die in vielen Volkswirtschaften Sorgen vor einer Rezession nährt.