Thailand plant für Apec-Gipfel strenge Sicherheitsmaßnahmen

BANGKOK (dpa-AFX) - Aus Sorge vor Zwischenfällen plant die thailändische Regierung für den Apec-Gipfel in Bangkok im November strengste Sicherheitsmaßnahmen. Polizei, Sicherheitsbeamte und Militär müssten dabei eng zusammenarbeiten, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" am Donnerstag Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha. Der Regierungschef hatte am Mittwoch an einem Treffen des nationalen Sicherheitsrates zu dem Thema teilgenommen.

Der Gipfel sei extrem wichtig für Thailand und könne dem Land unter anderem mehr Investitionen und Tourismus bringen, sagte Prayut und forderte die Bevölkerung auf, von Protestaktionen abzusehen. "Ich flehe alle an, unser Land zu schützen und zu verhindern, dass Zwischenfälle die Veranstaltung beeinträchtigen, da dies den Fortschritt unseres Landes behindern wird", betonte er.