GORE SCHLIESST DIE REGISTRIERUNG FÜR DAS EXPAND-REGISTER FÜR GORE VIABAHN VBX BALLONEXPANDIERBARE ENDOPROTHESE AB.

PUTZBRUNN, Deutschland, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) gab den Abschluss der angestrebten Registrierung für das Post-Market-Register EXPAND für die GORE VIABAHN VBX ballonexpandierbare Endoprothese (VBX Stent Graft) bekannt. 280 Patienten an 15 europäischen Standorten wurden in das Register aufgenommen, um Sicherheits- und Leistungsdaten des VBX Stent Graft zu sammeln. Damit will das Unternehmen bewerten, wie das Gerät in der Praxis funktioniert, und sein Engagement für die Verbesserung der Patientenversorgung bei der Behandlung verschiedener Krankheiten fortsetzen.

Das EXPAND-Register

Dieses prospektive, multizentrische Register bietet die Möglichkeit, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des VBX Stent Graft zur Behandlung unterschiedlicher Pathologien an einer Vielzahl von anatomischen Stellen zu verstehen. Dazu gehören der Ausschluss von Läsionen (nichtiatrogene, wie z. B. aneurysmatische Erkrankungen, oder iatrogene, einschließlich Rupturen oder Perforationen), die viszerale Perfusion (einschließlich gefensterter/verzweigter Bridging Stents), die luminale Rekonstruktion (arteriovenöse Fisteln) oder die Verschlusskrankheit mit Ausnahme der de novo iliakalen Verschlusskrankheit. Die de novo iliakale Verschlusskrankheit wurde bereits in der klinischen Studie Gore VBX FLEX erfasst, die über einen soliden Verfahrenserfolg und dauerhafte klinische Ergebnisse über drei Jahre hinweg berichtete, mit 96,9 % primärer Durchgängigkeit nach neun Monaten und 91,2 % Nichtauftreten von Zielläsion-Revaskularisation (TLR) nach drei Jahren.

„Derzeit haben wir keine Daten aus der Praxis, um die Vielfalt der abgedeckten ballonexpandierbaren Geräte in den verschiedenen Anatomien zu bewerten. Die Verwendung von EXPAND, um die Sicherheit und Leistung des VBX Stent Graft an diesen anatomischen Stellen zu verstehen, ist neben der VBX-FLEX-Studie der Schlüssel zur Bestimmung zukünftiger Behandlungsoptionen für unsere Gefäßpatienten mit diesem Gerät", so Prof. Mauro Gargiulo, Leiter der Metropolitan Unit of Vascular Surgery am IRCCS S. Orsola Hospital in Bologna und Hauptprüfer des Registers.