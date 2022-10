Aixtron rechnet mit noch mehr Aufträgen - Umsatzverzögerung

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Eine weiterhin hohe Nachfrage und die Einführung neuer Anlagen zur Halbleiterproduktion stimmen den Maschinenbauer Aixtron teils optimistischer für 2022. Es sollen mehr Aufträge reingeholt werden und vom Umsatz in der Tendenz mehr als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hängen bleiben als bislang avisiert. Das Umsatzziel beließ die Unternehmensführung um Chef Felix Grawert indes erst einmal unverändert, weil es zuletzt bei der Auslieferung fertiger Maschinen wegen noch fehlender Exportlizenzen stockte. Das soll aber im Schlussquartal aufgeholt werden.

Nach dem zuletzt guten Lauf taten sich Anleger am Donnerstagmorgen zunächst schwer mit einer Beurteilung der Entwicklung. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere knapp unter ihrem Vortagesschluss von 28,91 Euro. Am deutschen Aktienmarkt, der in den vergangenen Monaten unter den Folgen des Russland-Krieges, der hohen Inflation und Konjunktursorgen litt, ist Aixtron im laufenden Jahr mit einem Plus von mehr als 60 Prozent eine Ausnahme. Mitte Oktober hatte der Kurs dabei nochmals Schwung gewonnen und die Hürde um die 28 Euro hinter sich gelassen. Zuletzt hatten die Aktien bei 29,37 Euro ein Hoch sei 2011 erklommen.