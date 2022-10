FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst zurückhalten. Nach der jüngsten Rally, die den Dax am Vortag mit über 13 200 Punkten auf den höchsten Stand seit Mitte September getrieben hatte, gab der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart um 0,13 Prozent auf 13 179 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone wird ebenfalls leicht im Minus erwartet.

In New York hatten am Vortag die Aussagen großer Tech-Konzerne letztlich doch etwas auf die Stimmung gedrückt. Nachbörslich enttäuschte zudem der Facebook-Konzern Meta mit seinem Umsatzausblick, woraufhin die Aktien um zeitweise bis zu einem Fünftel abstürzten.