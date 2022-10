Die Berichtssaison zum dritten Quartal 2022 ist voll im Gange. Licht und Schatten zieren die Börsensäle, teils erratische Kursbewegungen sind die Folge. Der Messenger-Dienst WhatsApp ist am Dienstagmorgen in weiten Teilen der Welt stundenlang ausgefallen. „Wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten“, sagte ein Sprecher des Mutterkonzerns Meta. Ein Grund für die Störung wurde nicht bekannt. Keine gute Werbung für die „Datenkrake“ aus Kalifornien, die schon viele User verloren hat, aber immer noch die Nr. 1 unter den weltweiten Kurznachrichten-Diensten ist. Ein Blick in die Branche lohnt sich.

Nichts geht mehr im Internet – Bei Meta Platforms läuft WhatsApp aus dem Ruder

Bei WhatsApp blieben die Chats plötzlich stehen! Dienstag 09:27 CET und nichts bewegte sich mehr. Weltweit 2 Milliarden User des Messengers von Meta Platforms (NASDAQ: META, WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027) waren vom Server abgehängt. Was war passiert? Eine genaue Aufklärung gab es von offizieller Seite nicht. Schon seit einigen Monaten kämpfen die Kalifornier mit ihrer Server-Struktur, immer wieder kommt es zu Ausfällen von Facebook, Instagram oder WhatsApp. Ein ungutes Gefühl schwingt mit, denn auch mehrere Stunden nach dem Ausfall gab es kein griffiges Statement, die auf die Belange der verunsicherten Kunden eingeht.

Doch es traf nicht nur Meta Platforms. Wie aus Daten des Portals allestoerungen.de hervorgeht, melden Nutzer derzeit nicht nur Störungen bei WhatsApp, sondern auch bei diversen Mobilfunkanbietern. Kein gutes Zeichen für die großen Internet- und Mobilkonzerne. Offenbar ist ein sicherer Betrieb von Mega-Plattformen heute zur Monsteraufgabe geworden. Für User implizieren diese Probleme eine Prüfung, welche Apps heute noch Sinn machen, wenn es um sichere Kommunikation geht. Auf der Finanzseite sollten auch die Analysten genauer prüfen. Denn die Expertenschätzungen zu den Q3-Zahlen von Meta Platforms lassen ein Ergebnis je Aktie von 1,90 USD erwarten, das liegt rund 40% unter Vorjahr. Der Umsatz soll 27,47 Mrd. USD erreichen, was nur einem moderaten Rückgang von etwa 5% entspricht. Mit einem 2025e KGV von 8 und einem KUV von 2,5 ist die Meta-Aktie nun deutlich günstiger als vor einem Jahr. Vielleicht nimmt der Vorstand ja mal Stellung zur Stabilität der eigenen Plattformen, dann steigt Aktie vielleicht auch wieder. Spannend!