Konjunkturdaten

07:30 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 09/22

07:30 Uhr, Frankreich: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Konjunkturbarometer 10/22

08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandel nach Transportmitteln, Januar - August 2022

09:00 Uhr, Österreich: BIP Q3/22

09:00 Uhr, Spanien: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 09/22

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

09:00 Uhr, Türkei: Handelsbilanz 09/22

10:00 Uhr, Deutschland: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

11:00 Uhr, Belgien: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/22

11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 10/22 (endgültig)

12:00 Uhr, Irland: Einzelhandelsumsatz 09/22

12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/22

14:30 Uhr, USA: Realer privater Konsum 09/22

16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 09/22

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22



Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 28.10.2022 Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) 01:30 JPN Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Arbeitslosenquote 01:30 JPN Job/Bewerber Verhältnis 05:00 JPN BoJ Zinssatzentscheidung 05:00 JPN BoJ Geldpolitik Statement 05:00 JPN BoJ Prognosebericht 08:00 JPN BoJ Pressekonferenz 08:30 FRA Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal ) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Verbrauchervertrauen 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt (Monat) 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen



